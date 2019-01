Musica: quale è il genere più gettonato tra i giovani?

di Nardelli Antonio

La musica è l’arte e la scienza di organizzare suoni, rumori e silenzi; ha un suo compositore che attraverso un proprio ‘linguaggio’ riferisce un messaggio e regala emozioni. La musica si può ascoltare in qualsiasi posto, momento e situazione. Per gli adolescenti è un metodo per uscire dalla monotonia delle proprie vite ed entrare in un nuovo mondo, che sappiamo essere sempre disposto ad accogliere quando ci si vuole allontanare dalle sofferenze, dai problemi e dalle difficoltà di ogni giorno. I generi d’eccellenza più gettonati tra i giovani sono l’hip hop e il rap. Anche se i temi che vengono trattati in queste canzoni non sono dei più “sani”, molte persone si rispecchiano nel messaggio che gli artisti vogliono lanciare. Agli ascoltatori spetta il compito di interpretarlo e di usarlo nel modo che si ritiene più opportuno. Ci si sente ‘a riparo’ e ‘compresi’, infatti, come dice Salmo, famoso rapper italiano, “Una canzone non può salvare il mondo ma so che può salvare te”. Consapevole che le sue canzoni non possano cambiare la storia dell’umanità ma allo stesso tempo convinto che un suo brano può cambiare la vita di chi lo ascolta.