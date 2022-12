60mila euro dalla Regione per sistemare il tetto della Chiesa a Macchiagodena

Un contributo di € 60.000 per la sistemazione del tetto della chiesa di S. Maria in Pantano. È questo il contributo che la Regione Molise ha concesso alla Parrocchia di Macchiagodena. “Il contributo -ha spiegato il sindaco Ciccone- unitamente a quello concesso al comune per la sistemazione della strada e dello spazio adiacente la chiesa, ci permette di migliorare un sito molto frequentato dai nostri giovani e riaprire un luogo di culto molto sentito dalla comunità religiosa, soprattutto dai macchiagodenesi che vivono lontano dal nostro territorio. Ringraziamo i parroci Don Franco e Don Fabio e lo studio D’Itri che si sono prodigati e impegnati per la concessione del finanziamento. Grazie anche alla Regione Molise che ha compreso l’urgenza e l’importanza dell’intervento”.