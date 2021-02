60 posti letto Covid per il basso Molise, Roberti:“Se non accade entro 24 ore firmerò una mia ordinanza”

Dopo l’ennesimo bollettino di questa sera, 14 febbraio, che ha fatto registrare ancora una impennata di contagi a Termoli, arriva la presa di posizione del sindaco Roberti che ha dichiarato: “Continuano ad aumentare i contagi e la situazione epidemiologica impone l’aumento di posti letto di malattia infettiva Nel Basso Molise. A seguito di nota a firma dei sindaci del distretto sanitario di Termoli ci hanno assicurato che entro 24 ore renderanno disponibili i necessari posti (circa 60).

Come sindaco di Termoli, attenderò solo 24 ore e se tutto ciò non dovesse accadere firmerò un mia ordinanza contingibile e urgente per garantire i necessari posti letto”.