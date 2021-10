60 anni dalla nascita di Amnesty International, anche a Campobasso la celebrazione della ricorrenza

Il gruppo 241 Amnesty Campobasso ha scelto il maggiociondolo, una pianta a fiori gialli, per ricordare che dal 1961 Amnesty International ha contribuito a ridare libertà e dignità a migliaia di persone, salvando 3 vite al giorno.Grazie alla preziosa collaborazione con l’associazione Valori In Corso responsabile della gestione del parco inclusivo Paul Harris e all’assessorato all’ambiente del Comune di Campobasso, l’albero verrà messo a dimora in un’area dedicata del parco con il coinvolgimento dei bambini e dei genitori, che potranno partecipare attivamente alla piantumazione dell’arbusto, adottando di fatto l’albero dei Diritti.Durante l’evento verranno condivise informazioni su alcune delle campagne Amnesty International attualmente attive.Per il gruppo 241 di Amnesty International, la giornata del 10 ottobre riveste una duplice valenza poiché anche giornata mondiale contro la pena di morte.Celebriamo queste importanti ricorrenza ricordando le parole del fondatore di AI Peter Benenson: