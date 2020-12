6 nuovi contagi a Toro, si tratta di tamponi rapidi. Per l’ufficialità bisogna aspettare la Asrem

Mentre il bollettino Covid diramato ieri sera dalla Asrem faceva registrare una flessione dei contagi (53), il sindaco di Toro, Roberto Quercio, si apprestava a rendere pubblica una sua comunicazione che preoccupa non poco i suoi concittadini. Perché così come lo stesso primo cittadino spiega:



“In maniera difforme rispetto alla consueta attesa della PEC dell’ASReM o della Presidenza della Regione Molise, rendo noto che stiamo vivendo una situazione abbastanza particolare, anche se i numeri ufficiali sembrano parlare d’altro.



In questi ultimi giorni, sono risultate positive al tampone antigenico (test svolto da privato, a pagamento) 6 persone che sono state poste in isolamento dall’ASReM, insieme alla propria famiglia, e a cui vanno i nostri migliori auguri di buona guarigione, anche se ancora non esiste ufficialità di tampone molecolare positivo disposto dal servizio sanitario regionale. Tutta la comunità vi è vicina.

Dicevo che la situazione è abbastanza complicata in quanto il virus continua a circolare nei nostri luoghi, nonostante sono diversi giorni che non leggiamo più il nome di Toro nell’elenco dei comuni in cui viene riscontrata una positività dall’ASREM.

Questo deve farci comprendere che l’emergenza resta sempre tale, che i rischi sono sempre gli stessi, come da inizio pandemia e che dobbiamo fare lo sforzo di essere sempre più prudenti e rispettosi delle regole”.