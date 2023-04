59esima edizione del Torneo delle Regioni Calcio a 11: fischio d’inizio per il Molise

Il C.R. Molise è pronto a partecipare alla 59a edizione del Torneo delle Regioni Calcio a 11, storica manifestazione Giovanile della L.N.D., per questa edizione organizzata dal Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta.

Dopo tre anni di attesa tutti i Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti si ritroveranno insieme per vivere un momento di confronto e di condivisione in occasione di una kermesse che dal 1959 ha cambiato formula e introdotto nuove categorie mantenendo intatto il fascino di sempre.

Il Torneo delle Regioni celebra “il cuore del calcio” con le categorie Under 19, Under 17, Under 15 e Femminile, espressione dei venti comitati regionali della LND riunite in un unico grande evento che andrà in scena in Piemonte dal 21 al 27 aprile.

Sarà un torneo imponente che coinvolgerà oltre 1900 persone contando atleti, dirigenti, tecnici e arbitri. In corsa per i quattro trofei in Piemonte Valle D’Aosta ci saranno 78 Rappresentative, una in più dell’edizione 2019. Un segnale positivo che conferma la ripartenza vivace della LND dopo la pandemia.

La 59^ edizione del TDR avrà un’ampia copertura mediatica. Dalla carta stampata al web, passando per i social network, nessun mezzo di comunicazione sarà escluso. Grande spazio alla manifestazione sarà dato su Facebook e su Twitter, grazie alle attività della fanpage ufficiale della Lega Dilettanti, ma anche grazie al sito ufficiale http://torneodelleregioni.lnd.it/it/tdr che ospiterà risultati, classifiche e tutte le informazioni sulla manifestazione al fine di condividere con tutti i protagonisti e gli appassionati le grandi emozioni della “kermesse”.

Il C.R. Molise si sta preparando con impegno, sacrificio e volontà a questa grande competizione non solo sportiva, che lo vedrà impegnato con le tre categorie Under 19, Under 17, Under 15 nel girone D contro CPA Bolzano, CR Emilia Romagna e CR Abruzzo. Durante l’evento dilettantistico – sportivo più atteso dell’anno, l’Ufficio Comunicazione della LND CR MOLISE vi terrà costantemente informati sugli sviluppi e sulle news del 59° appuntamento con il Torneo delle Regioni dedicato al calcio giovanile.

La sede dove alloggeranno le Rappresentative della LND Molise sarà l’Hotel “Parisi” a Nichelino (TO).