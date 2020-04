55 miliardi di euro per la “Fase 2”: Antonio Federico tra i relatori

«Ho riportato le richieste delle Regioni come l’aumento delle risorse in sanità, protezione civile e trasporto pubblico locale»

Questa mattina, in Commissione Questioni regionali alla Camera dei Deputati, sono stato relatore del Documento di Economia e Finanze con il quale il Governo programma, tra le altre cose, 55 miliardi di euro per il sostegno all’economia, alla sanità e agli enti locali nella ‘Fase 2’ dell’emergenza. 55 miliardi che si aggiungono ai 25 già stanziati nel Decreto Cura Italia e agli strumenti finanziari previsti nell’ultimo Decreto Liquidità. Nella mia relazione ho riportato le richieste delle Regioni come l’aumento delle risorse per il sistema sanitario, per la protezione civile e per il trasporto pubblico locale. Proprio per quest’ultimo settore ho fatto chiaro riferimento alle difficoltà che stanno vivendo le zone del Paese che accolgono grandi fabbriche appena riaperte e alle preoccupazioni di tanti lavoratori pendolari ai quali vanno garantite tutte le condizioni di sicurezza e di distanziamento sugli autobus e i treni che utilizzano ogni giorno per recarsi al lavoro. Per fronteggiare le minori entrate derivanti dalla pandemia, nel parere al Documento ho anche rafforzato la necessità di istituire un fondo per la salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti territoriali. Se è vero che solo insieme si può uscire da questa crisi, unica nella storia dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, allora tutti i livelli istituzionali devono remare nella stessa direzione, superando sempre contrapposizioni e sterili polemiche.