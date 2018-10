Un altro giorno da ricordare, un altro traguardo raggiunto insieme alla propria metà. Lucia Boccia e Vincenzo Cutone festeggiano 55 anni di matrimonio. La loro unione e la solidità del rapporto di coppia sono un esempio per le nuove generazioni, in particolare per i familiari che hanno voluto condividere con loro la gioia per questo importante anniversario. Auguri dai figli Franca, Valentina e Pierluigi e dalla nuora Stefania. Felicitazioni anche dalla redazione de Il Quotidiano del Molise.