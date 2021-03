54 anni muore per Covid dipendente delle Poste di Agnone

Lutto ad Agnone e Poggio Sannita per la morte di un dipendente postale di soli 54 anni. Lascia la moglie e due figli piccoli. Colpito dal Covid, era stato ricoverato al Cardarelli, ma non ce l’ha fatta, è morto questa mattina. Un brutto colpo per le comunità di Agnone e Poggio Sannita, dove era molto conosciuto e benvoluto. Ancora una volta la comunità altomolisana si trova costretta a piangere una persona molto cara all’intera popolazione del territorio in provincia di Isernia.