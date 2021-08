50 balconi in concorso a Bagnoli del Trigno

Nel borgo molisano davanzali e vicoli decorati con allestimenti floreali

Bagnoli del Trigno è un grazioso comune dell’entroterra molisano che, per questa estate, ha sposato una splendida iniziativa dal titolo “La Perla in fiore”. Il progetto, promosso dal Gruppo di Volontariato, nasce dalle proposte raccolte in questi anni per incentivare e valorizzare gli aspetti estetici, ambientali e turistici del posto, oltre a promuovere la ricerca di idee e progetti che possano essere sviluppati per migliorare la comunità locale.

Il concorso, ideato da Roberta Cimaglia in collaborazione con il Gruppo del Volontariato, consiste nell’abbellimento di balconi, finestre, davanzali, vicoli e spazi all’aperto e propone una sana “competizione” che trasformerà per tutta la bella stagione gli angoli più suggestivi del centro storico, dei borghi del paese, in un grande giardino multicolore.

Tra i colori e i profumi dei fiori, i visitatori potranno riconoscere e ammirare gli allestimenti in concorso grazie a cartelli numerati, esposti in modo visibile nei vicoli, sui balconi, sui davanzali e sulle altre strutture che partecipano alla competizione.

L’interesse per i fiori diverrà uno strumento di condivisione tra la comunità. La vera ricchezza degli allestimenti floreali sarà nella passione e in un lavoro comune dei cittadini che allestiranno con grande dedizione suggestivi scorci multicolori e profumati che coinvolgeranno il visitatore in un viaggio multisensoriale.

La selezione dei vincitori sarà effettuata da un’apposita giuria che darà una valutazione mediante l’attribuzione di un punteggio in base alla combinazione dei colori dei fiori, alla sana e rigogliosa crescita, ai vasi e all’originalità delle decorazioni floreali. Dei 50 spazi in concorso verranno premiati i primi tre più un riconoscimento speciale per l’allestimento più apprezzato sul web.

Secondo Emanuele Ianiero, Presidente del Gruppo del Volontariato di Bagnoli del Trigno, “la manifestazione dovrà contribuire a far parlare di noi come di un comune fiorito per tutto l’anno. L’impegno e la passione con cui gli abitanti cureranno personalmente i balconi, i vicoli e gli scorci più suggestivi come un bene comune, speriamo possano permettere alla nostra comunità di ottenere un importante riconoscimento da tutti i visitatori che si recheranno in paese”.

A decretare i vincitori ci sarà una commissione composta dal regista, scrittore e giornalista Emanuele Pecoraro, dal giornalista e Presidente del Parco delle Morge Roberto Colella, dall’esperto di botanica Franco Rossi e dalla giornalista Miriam Iacovantuono.