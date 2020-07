di Roberto Colella

50 AREE CAMPER / AREE DI SOSTA PER LA TUA VACANZA IN MOLISE

1) Area Sosta Baranello (vicino al campo sportivo comunale)

2) Area Sosta Campitello Matese

3) Area Camper Club Molise Campobasso (recintata e con cancello C.da Macchie)

3) La Laguna Della Luna – Area di sosta a Campomarino

4) Area Sosta Casacalenda – C/o Convento S.Onofrio

5) Area Camper Casacalenda – a poche centinaia di metri dal centro storico, piazzale antistante la stazione

6) Area Sosta Castropignano in piazzale sterrato, panoramico, di fronte al Castello D’Evoli

7) Area Camper Civitacampomarano, SP 92, località Monterosso

8)Area sosta La Piana Dei Mulini Colle d’Anchise

9) Area Sosta Camper Gambatesa vicino campo sportivo

10) Area sosta Sunrise, C.da Cese – Guardiaregia

11) Area Sosta Larino in Contrada Cappuccini, 30 posti, illuminazione.

12) Area Sosta Lupara a 100 m. dal paese, adiacente alla palestra comunale, comunale

13) Parking Tolomei Petacciato Mariana (adiacente alla statale, su fondo ghiaioso e ombreggiata da pineta)

14) Area Sosta Montenero Di Bisaccia presso il Campeggio “Sabbia d’Oro”

15) Area Sosta Oratino, pianeggiante, vicino al centro

16) Area Sosta Petacciato, lungo la SS 16 Adriatica, al semaforo del ristorante “La Pineta”

17) Parking Tolomei Petacciato, Area attrezzata con 50 piazzole

18) Villaggio La Torre Petacciato

19) Area Sosta Pietracupa vicino il monumento ai caduti

20) Area Sosta Ripabottoni nei pressi della sede provvisoria del Municipio

21) Scuderie del Peschio a San Giuliano del Sannio, sosta gratuita in due aree

22) Azienda Agrituristica Le 2 Arcate a San Massimo (La struttura dispone di alloggi e area campeggio con 24 piazzole in piano)

23) Area Sosta Sepino nel paese

24) Area Sosta Sepino, Area archeologica di Saepinum (Altilia). Accesso di Porta Tàmmaro.

25) Associazione Il Vagabondo Termoli – Punto Sosta Camper

Area con 30 posti camper, semi illuminata e semi ombreggiata.

26) Parking Baffo Nero Termoli (recintato e a pochi metri dalla spiaggia)

27) Rio Vivo Camper Park Termoli

28) Valcost Termoli, Area sosta con circa 10/15 piazzole a 100 metri dal mare

29) Parking Agnone nel piazzale antistante il nuovo mercato

30) Area Sosta Capracotta a due passi dal centro, alle spalle della palestra

31) Area Sosta Capracotta C/o Prato Gentile

32) Area Sosta Castel San Vincenzo, C/o Abbazia S.Vincenzo

33) Area Sosta Castel San Vincenzo sulle sponde del lago omonimo

34) Tenuta Due A Area Sosta Camper a Castelpetroso

35) Area Sosta Cerro Al Volturno Park comunale anche per camper. E’ al centro del paese sotto il castello Pandone

36) Area Sosta Chiauci in loc. S.Onofrio

37) Area Sosta Civitanova Del Sannio ‘La Montagnola’

38) Area Sosta Isernia C/o Palazzetto dello Sport, in Via Giovanni XXIII

39) Area Sosta Isernia in ampio piazzale, dietro la piscina Comunale

40) Agriturismo La Sorgente Via Arattiera snc – Macchiagodena

41) AA Miranda, via Aia comunale – Miranda (IS)

42) Parco Abete Bianco Pescopennataro area con 20 ampie piazzole

43) Area Sosta Pietrabbondante C/o Teatro Italico in un parcheggio molto piccolo

44) Area Camper Pietrabbondante (all’inizio del paese piccolo parcheggio asfaltato con camper service segnalato

45) Area Sosta Pizzone nel Parco Nazionale d’Abruzzo a “Pianoro Campitelli” e a “Le Forme”

46) Area Sosta Rocchetta Al Volturno

47) Area Sosta Scapoli in Piazza Martiri di Scapoli

48) Area Sosta Vastogirardi C/o campo sportivo

49) Campeggio Cerritelli a Vastogirardi

50) Area Sosta Venafro C/o la chiesa di San Nicandro