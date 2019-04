5 Stelle, Stefania Gentile è la candidata alle Europee per il Molise

Si è concluso questa notte il il secondo turno di voto per la selezione dei candidati5 Stelle alle Europarlamentarie. Per quel che concerne la circoscrizione meridionale Stefania Gentile è risultata la candidata molisana più eletta con 427 voti. Tra i primi non eletti Federico Di Renzo con 196 voti e Nicola Di Placido con 120 voti.

«Congratulazioni ed in bocca al lupo a tutti i candidati al Parlamento europeo e alla nostra amica e attivista Stefania Gentile – ha commentato sulla sua pagina Facebook la deputata molisana 5 Stelle Rosalba Testamento – Ho nel cuore la campagna elettorale per le elezioni comunali di Isernia del 2016 è stata poi candidata alle scorse elezioni regionali in Molise ed oggi é risultata la prima molisana alle europarlamentarie per questo garantirà la rappresentanza regionale nella lista del #movimento5stelle per la circoscrizione meridionale!

I risultati delle votazioni sulla Piattaforma Rousseau:

I VOTI DEI CANDIDATI MOLISANI NON ELETTI DE PAOLA LUIGI 50 VOTI

BACCARO MARCO MATTEO ALFREDO 50 VOTI

DI PLACIDO NICOLA 120 VOTI

DI RENZO FEDERICO 196 VOTI

PAOLINO INCORONATA 102 VOTI

PAVONE CLAUDIO 51 VOTI

PROZZO ANGELO 46 VOTI

RADDI MICHELE 80 VOTI

de paola