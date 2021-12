5 Stelle, Cretella replica: “Mai pensato alle dimissioni, con Gravina spirito collaborativo”

L’assessore comunale di Campobasso non ammette che alle Provinciali un voto del Movimento sia andato al centrodestra”

Ha suscitato clamore, e qualche reazione, il nostro approfondimento di ieri in cui abbiamo rivelato una notizia di sicuro interesse da un punto di vista politico: un consigliere del Movimento 5 Stelle al comune di Campobasso ha votato per il centrodestra alle recenti elezioni Provinciali. E di questo abbiamo già dato ampiamente conto nell’intervento di ieri.

Nello stesso articolo abbiamo riferito anche, non scoprendo certo l’acqua calda, che tra il sindaco di Campobasso e l’assessore all’ambiente del Comune capoluogo non corre buon sangue. Riportando indiscrezioni secondo le quali, e anche questa non è certo una novità, l’assessore Cretella sarebbe pronto alle dimissioni e all’addio al Movimento.

Simone Cretella non l’ha presa bene e ha contatto la nostra redazione per esprimere il proprio dissenso rispetto all’articolo ed effettuare le puntualizzazioni del caso. Rispondendo, ovviamente, a nostre precise domande.

Cretella è pronto alle dimissioni e all’addio al Movimento?

“Assolutamente no, non so chi abbia potuto mettere in circolazione questa voce del tutto infondata. Quanto letto mi lascia sconcertato e mi fa pensare che ci sia una precisa strategia politica, in assenza di legittima critica, tesa a screditare oltre il sottoscritto, anche il Movimento 5 Stelle, attraverso illazioni, frutto di fantapolitica e ovviamente generate in vista delle prossime elezioni regionali. Allo scopo di creare spaccature all’interno del Movimento, soprattutto a Campobasso dove non esiste alcuna frizione all’interno della maggioranza.”

Chiariamo a Cretella che noi riportiamo informazioni e non ci occupiamo di strategia politica. La legittima critica non è assente, anzi la esercitiamo quotidianamente, non solo nei suoi confronti. Nessuna illazione e nemmeno fantapolitica ma solo fatti: è un fatto che alle Provinciali siano mancati tre voti dal Movimento: un consigliere comunale era in malattia, un altro avrebbe sbagliato a votare (voto a Vinciguerra nella lista del centrodestra) e il terzo ha scelto il centrodestra (il voto è finito a Domenico Esposito di Forza Italia). Cosa che sanno tutti, ma che Cretella fatica a mandare giù e ad ammettere. Così come è un fatto che tra lui e il sindaco non sia mai scoppiato l’idillio e anche questo è testimoniato da circostanze. E’ un fatto anche che all’interno del Movimento esistano due anime, ma pure in questo caso Cretella non ammette. Ma arriva addirittura ad affermare che non esistano frizioni all’interno del Movimento a Campobasso. Per smentire questo assunto basta ricordargli che da inizio legislatura si sono registrate le defezioni di Lorenzo Sallustio, Antonio Musto e Giuseppina Passarelli. Inoltre Elena Porchetti si è dimessa da presidente della commissione Bilancio.

Tra Cretella e Gravina corre buon sangue?

“Assolutamente sì. Lavoriamo gomito a gomito da oltre 8 anni, nel massimo spirito collaborativo. Benché, lo riconosco, a volte con stili differenti che arricchiscono l’eterogeneità del nostro movimento.”

Quindi non si aspettava la nomina a vicesindaco e non c’è rimasto male? “Assolutamente no”.

Anche su questo aspetto solleviamo dubbi perché ricordiamo tutti come Cretella non l’abbia presa bene ad inizio legislatura essendo stato di gran lunga il primo degli eletti nella lista del Movimento con oltre 550 voti.

Cretella prosegue smentendo che nel Movimento esistano due anime. Su questo aspetto riportiamo solo la sua risposta perché facciamo fatica ad argomentare le evidenze.

“Non mi risulta ci sia un’anima non governista, ma ci sono tante singole posizioni. Anche in questo caso non nascondo che sul piano nazionale avrei mantenuto una posizione più critica rispetto all’attuale governo nazionale. Ma tutto ciò resta avulso dalle dinamiche amministrative locali che non vengono coinvolte negli andamenti politici nazionali. All’interno del Movimento – tuona Cretella – non esistono correnti.”

Risulta anche a lei che alle elezioni Provinciali un esponete del Movimento abbia votato per il centrodestra?

“Questo non lo so, lo scrutinio resta segreto. Sicuramente è mancato un voto, non sappiamo se frutto di errore o di una precisa volontà che andremo ad analizzare.”

Di voti al Movimento, come abbiamo spiegato ieri, ne sono mancati tre. E anche questo è un fatto. Cosa con cui Cretella fa fatica a confrontarsi. mdi