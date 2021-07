5° Slalom San Nicola, gradino più alto del podio nella classe N1600 per Gianluigi Petrone (FOTO E VIDEO)

5° Slalom San Nicola di San Giuliano del Sannio: netta affermazione per Gianluigi Petrone (clicca QUI per guardare il VIDEO) che, a bordo della Peugeot 106 Rally N1600 (Team Resincar sport,scuderia Campobasso Corse), è risultato il vincitore di categoria Classe N1600. Petrone ha poi ottenuto un altrettanto ragguardevole secondo posto nel Gruppo N. Per lui 29° posto nella classifica generale. «È stata una manifestazione bellissima – ha detto Petrone al termine della kermesse – e curata nei minimi dettagli; abbiamo lavorato tanto su questa gara e i risultati sono arrivati. Ringrazio tutto il team per la cura della macchina e ringrazio tutti gli sponsor che mi permettono di raggiungere questi risultati. Adesso – ha concluso Petrone – ci concentreremo in vista dei prossimi appuntamenti».

