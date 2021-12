5 Modi per Utilizzare il Tuo Zaino a Sacca

Gli zaini a sacca sono una pratica e utile invenzione che racchiude la comodità di un piccolo zainetto in un formato tascabile.

Realizzati in diversi materiali, dal TNT al cotone, sono un regalo promozionale adatto a diverse occasioni, specialmente per le aziende che partecipano a fiere di settore ed eventi di recruiting presso le università, perché in grado di contenere altri gadget e materiale informativo facendo girare il proprio logo per la massima visibilità.

Rispetto agli zaini tradizionali, quelli a sacca sono un’opzione più economica, ideale per chi vuole puntare su regali pubblicitari utili ed efficaci con un piccolo budget. Sono inoltre un regalo sostenibile: usando una sacca riutilizzabile al posto di buste monouso aiuti l’ambiente e attiri un pubblico attento alla salvaguardia ambientale.

Il vantaggio di regalare ai tuoi clienti zainetti personalizzati è che il tuo logo sarà visibile ogni volta che verranno utilizzati in un luogo pubblico. Per fare in modo che ciò avvenga più frequentemente possibile, personalizzali con colori e grafiche accattivanti e alla moda.

Se ti stai chiedendo in che modo si può utilizzare il tuo zaino a sacca, ecco 5 usi a cui forse non avevi pensato.

1. Pratica e Resistente Shopping Bag

Uno dei modi migliori di sfruttare al massimo il tuo zaino a sacca è quello di usarlo come borsa della spesa.

Molto più resistente di un tradizionale sacchetto di plastica o di carta, uno zaino sacca può essere utilizzato più e più volte senza rompersi o rovinarsi. Se il materiale lo consente, puoi lavare in lavatrice il tuo zainetto per la massima igiene e averlo sempre pulito e profumato per i tuoi prossimi acquisti.

Usalo sia per la spesa che per acquistare vestiti, libri e molto altro.

Una volta svuotato, potrai piegarlo e riporlo comodamente in tasca!

2. Porta-pranzo

Hai l’abitudine di pranzare fuori per motivi di studio o lavoro?

Stai pensando di organizzare un pic-nic durante una giornata all’aperto?

Usa il tuo zaino a sacca per trasportare il pranzo all’interno di pratici contenitori portavivande.

Potrai aggiungere frutta, biscotti, snack e bevande, più tutto il necessario per pranzare in comodità, come un set di posate, tovaglioli e persino un thermos!

3. Zaino per la Palestra

Trovare il tempo per allenarsi è importante.

Vuoi andare in palestra dopo il lavoro ma non hai tempo di passare da casa per cambiarti?

Il classico borsone è troppo ingombrante da portare in ufficio?

Metti le tue scarpe da corsa, t-shirt e pantaloni da fitness nel tuo compatto zaino a sacca e sarai sempre pronto ad allenarti in ogni circostanza.

4. Beauty Case da Viaggio

Essere ben organizzati in viaggio è importante per avere tutto quello che serve senza portare peso e volume extra.

Usa il tuo zaino a sacca per contenere tutti i tuoi effetti personali da bagno: spazzolino, dentifricio, spazzola, piccole confezioni di shampoo, bagnoschiuma, creme, profumi, accessori per la barba o i capelli, make-up, e perfino un phon portatile e una piccola piastra!

Mettendo tutto bene in ordine all’interno del tuo zaino sacca avrai tutto a disposizione durante il viaggio e potrai portare con te il necessario durante una fermata in autogrill o mentre attendi in aeroporto.

5. Sacca per la Lavanderia

Gli zaini sacca in materiale lavabile sono versatili e adatti a molti usi.

Riempili di panni da portare in lavanderia e usali per riportare a casa i vestiti puliti e piegati.

Anche in viaggio, potrai utilizzare il tuo zaino sacca per mettere da parte i panni sporchi o per riporre le tue scarpe di ricambio. Basterà lavare lo zainetto in lavatrice per poterlo riutilizzare in base alle tue esigenze.

Uno zainetto personalizzato è un ottimo regalo aziendale perché può essere utilizzato in tantissime circostanze e risulterà sempre utile in ogni occasione. Sfrutta questa caratteristica per offrire al tuo pubblico un regalo aziendale che potranno usare ogni giorno e che godrà sempre di tantissima visibilità.