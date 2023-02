5 buone ragioni per imparare l’inglese nel 2023

Imparare l’inglese è ormai diventato l’obiettivo di moltissimi italiani. Sono sempre di più le persone che decidono di seguire un corso specifico per apprendere almeno le basi di questa lingua, indispensabile in molteplici ambiti. Sapere l’inglese infatti non è importante solo per farsi strada nel mondo professionale o accademico: la conoscenza di tale lingua è ormai utile anche nella vita di tutti i giorni. Vediamo allora almeno 5 buone ragioni per cui vale la pena imparare l’inglese nel 2023.

#1 Fare carriera (in Italia o all’estero)

Per quanto riguarda il mondo professionale, è ormai risaputo che la conoscenza di quella che viene ritenuta la lingua internazionale sia ormai fondamentale. Basta andare a leggere qualche annuncio di lavoro per averne la conferma: tra i requisiti base che vengono richiesti ai candidati troviamo praticamente sempre la padronanza dell’inglese. Si tratta di un plus che permette di fare strada in campo professionale sia in Italia che all’estero: sapere la lingua è sicuramente utile, anche perché la maggior parte delle aziende si sono aperte ai mercati internazionali.

#2 Viaggiare e comunicare senza problemi

La conoscenza dell’inglese si rivela decisamente utile anche per chi ama viaggiare, proprio perché come abbiamo accennato questa è una lingua che viene compresa nella maggior parte dei Paesi del mondo. Permette dunque di comunicare, di farsi comprendere, di gestire eventuali emergenze quando ci si trova in viaggio e questa non è certo una cosa da poco. Se l’esigenza è questa, è sufficiente conoscere la lingua ad un livello base: si può dunque seguire un corso inglese A1 online per riuscire a districarsi nelle situazioni più comuni.

#3 Avere accesso alle università inglesi

Molti ragazzi al giorno d’oggi non si limitano ad imparare l’inglese base ma conseguono certificazioni di alto livello per avere la possibilità di essere ammessi in una delle più prestigiose università inglesi. Tra i requisiti richiesti infatti, c’è proprio la padronanza della lingua.

#4 Saper leggere le istruzioni

Ormai la maggior parte delle istruzioni, che si tratti di un apparecchio tecnologico piuttosto che del montaggio di un mobile, sono spesso e volentieri in inglese. Certo, può capitare di essere fortunati e di trovarle anche in italiano ma non lo si può dare per scontato ed il rischio è quello di non capire assolutamente nulla. Conoscere la lingua inglese, almeno ad un livello base, consente di riuscire a leggere le istruzioni e non è poco: si tratta di un qualcosa che serve nella vita di tutti i giorni.

#5 Rimanere al passo con i tempi

Un’altra buona ragione per cui imparare l’inglese nel 2023 è questa: rimanere al passo con i tempi che corrono. Ormai questa è una lingua sempre più diffusa, al punto tale che anche l’italiano sta adottando numerosi inglesismi e molti termini che vengono utilizzati comunemente dai ragazzi o nei più svariati ambiti sono proprio in lingua inglese. Per non sentirsi tagliati fuori e per riuscire a comprendere anche il linguaggio delle nuove generazioni dunque, imparare tale idioma è senza dubbio un’ottima idea.