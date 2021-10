5 anni da vicesindaco e ora il “boom”: Laura Greco nuovo primo cittadino di Ururi

Gli ultimi cinque anni li ha trascorsi da vicesindaco di Ururi, al fianco di quel Raffaele Primiani che ha scelto di sfidare nella competizione elettorale. Una scelta che si è rivelata giusta visto che Laura Greco è il nuovo sindaco di Ururi. Una delle donne al comando dei paesi molisani che sono stati chiamati al voto, la Greco ha già le idee ben chiare su quello che vuole fare nei prossimi 5 anni. “Ancora non ci credo di quello che è successo – voglio ringraziare i miei cittadini che mi hanno premiata. Ho sempre sentito il loro affetto e oggi è stato dimostrato sul campo. Non posso che ringraziarli tutti”. Greco ha battuto anche l’altro big candidato alle elezioni, Antonio Cocco, a sua volta ex sindaco di Ururi e sta già lavorando in vista degli obiettivi futuri. “Nel mio programma c’è continuità con i 5 anni appena trascorsi ma c’è anche la volontà di valorizzare il paese, la Corsa dei Carri, la Cultura, i giovani, di assicurarci tutti i fondi che riusciremo ad ottenere dagli enti per riportare Ururi a quello che era un tempo”. Sotto la lente anche la necessità di fare sistema “con gli altri Comuni del Basso Molise per spostare l’attenzione sulla costa, una zona fantastica che ha tutto e che aspetta solo di essere valorizzata. E tra le altre cose c’è anche la necessità di riappropriarci di un ruolo sempre più importante nella politica regionale”.