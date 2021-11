48esima Su e Giù. Domenica “scoppia e riparte” la festa a Campobasso

Tutto pronto per la domenica della Su e Giù. La manifestazione, organizzata dal Gruppo Sportivo Virtus e patrocinata dal Comune di Campobasso e dall’Assessorato allo Sport della Regione Molise, si appresta a ripartire dopo un anno di stop forzato.

Grandissimo è l’entusiasmo che si percepisce nel capoluogo: la voglia di ripartire e grande e l’evento non competitivo più amato dai molisani vuole essere un segnale di ottimismo per i mesi che ci attendono, nella speranza di poter finalmente lasciarci alle spalle il periodo più difficile e buio degli ultimi decenni.

Come di consueto, il ritrovo è fissato per le ore 9:30 in Piazza della Vittoria, mentre il colpo di pistola che darà il via alla gara detonerà alle ore 10:00. Sarà possibile iscriversi, presso i punti di iscrizione definiti, fino a stasera; per i ritardatari invece sarà attivo, domenica mattina e fino alle ore 9:50 il box iscrizioni ubicato in piazza del Municipio.

Per l’edizione di quest’anno saranno ovviamente rispettate tutte le regole COVID, ed in particolare vigerà l’obbligo di indossare la mascherina lungo i primi 500 metri del percorso e all’arrivo, e comunque in ogni situazione in cui si verifichi un potenziale assembramento. Inoltre, per limitare al massimo le occasioni di assembramento, non saranno allestiti i classici ristori lungo il percorso e all’arrivo.

Resta invece confermato l’impianto classico della manifestazione: lungo il percorso saranno infatti presenti le band che, con la loro musica, allieteranno il transito dei partecipanti nei vicoli e nelle piazze più caratteristici del centro storico; ogni partecipante riceverà, come di consueto, un pacco contenente prodotti offerti dagli sponsor della manifestazione e, ovviamente, la ormai irrinunciabile medaglia ispirata ad un’opera del compianto maestro Domenico Fratianni, grande amico della Virtus.

L’appuntamento è allora per domani mattina, a Campobasso, con l’augurio che la Su e Giù possa essere il segnale di una ripartenza necessaria ed agognata da tutti.

L’Amministrazione comunale di Campobasso, invita l’intera cittadinanza a vivere la giornata di domenica prossima, in occasione della 48^ edizione della su e giù, come una giornata all’insegna dello sport ma anche come una domenica “green” senz’auto, con l’obiettivo di poter godere appieno di una bella giornata autunnale libera anche dal traffico e dallo smog.

“Ai tantissimi partecipanti alla corsa podistica – ha detto l’assessore alla Moblità, Simone Cretella – va quindi l’invito a raggiungere la zona del centro città a piedi e, per chi proviene dalle zone periferiche o da fuori città, ad utilizzare i parcheggi a margine del centro (parcheggio Cus via Manzoni, area Parco dei Pini, via Insorti d’Ungheria, via Colitto, scalo ferroviario, piazza Venezia, ecc…), per posteggiare la propria auto senza raggiungere necessariamente il centro dove, peraltro, la disponibilità di parcheggio sarà ridottissima, soprattutto nelle principali strade di passaggio della corsa dove, peraltro, ci sarà il divieto di sosta con rimozione.”

Al completo il dispositivo messo in campo dalla Polizia Municipale, nell’intento di attuare l’articolato piano del traffico studiato ad hoc e sancito con l’odierna ordinanza n.186 a firma del Comandante della Polizia Municipale, Luigi Greco, per consentire il minor disagio possibile ai residenti e a chi avrà necessità di muoversi nonostante la corsa.

“L’auspicio – ha aggiunto Cretella – è quello di incontrare la massima collaborazione da parte di tutti, ma soprattutto il massimo rispetto di tutte le prescrizioni inerenti la mobilità e la viabilità, i divieti di sosta e di transito, nonché tutte le indicazioni che saranno impartite dal piccolo esercito di volontari delle tante associazioni che, in collaborazione con la Virtus, concorrono alla perfetta riuscita della storica stracittadina.”