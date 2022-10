45enne morta per Covid: Campomarino piange Sara Gentile

Una comunità sconvolta, quella di Campomarino, per la prematura perdita di una sua concittadina, Sara Gentile. A soli 45 anni se ne è andata a seguito di una complicanza cardiovascolare dovuta al Covid.

Il Covid, infatti, avrebbe causato dei trombi alla 45enne che in un primo momento sarebbe stata rimandata a casa dall’ospedale. Nelle ore successive la situazione si sarebbe aggravata tant’è che la donna è stata trasportata al Cardarelli di Campobasso e ricoverata in Terapia Intensiva dove, ieri mercoledì 12 ottobre, è deceduta.

Sara, moglie e mamma di 3 figli, era conosciutissima a Campomarino dove era impegnata anche con l’associazione di volontariato City Angels.

La notizia della sua dipartita si è diffusa nella serata di ieri, mercoledì 12 ottobre, sui social e tantissimi sono stati i messaggi di cordoglio per una donna che aveva ancora una lunga vita da vivere.

“Perdiamo un’anima bellissima, luminosa come i suoi occhi ed il suo sorriso”, il commento dall’Auser Campomarino. “Accadono cose inspiegabili per la nostra mente, è come se tutto ci sfuggisse di mano improvvisamente. Mi chiedo perché? Sara… sempre attenta ai più deboli, sempre disponibile al dialogo ma soprattutto all’ascolto, sempre pronta alla condivisione e alla cooperazione. Resto basita chiedendomi quale sia il disegno che continuo a non capire. Mi affido alla fede per cogliere le ragioni del “furto” di una vita preziosa per tutti noi. Veglia su di noi da lassù”, il commento di Giuseppina Occhionero.