Il giovane di Termoli era risultato positivo al Covid. Sarà ora l’esame autoptico che la magistratura marchigiana disporrà nelle prossime ore a fugare ogni dubbio sulla ipotetica connessione tra il decesso ed il Covid

Giornata difficile quella di ieri per Termoli che in poche ore ha subito due lutti, la morte dell’operaio che ha accusato un malore mentre era al lavoro sul tetto di un cantiere in via Catania e il decesso di un 44enne.

Il giovane ingegnere lavorava con Anconambiente ed il corpo è stato rivenuto senza vita dai medici del 118 nell’appartamento di corso Carlo Alberto in cui viveva da solo. C’è sgomento a Termoli dove la famiglia del 44enne è molto nota. Secondo quanto riportato dal sito CorriereAdriatico.it il 44enne non rispondeva al telefono da martedì pomeriggio. Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 15 circa, la scoperta. Il corpo era riverso a terra sul pavimento del bagno.

Sono stati i Vigli del fuoco e la Polizia, allertati dalla famiglia, a forzare la porta di casa. Il 44enne era risultato positivo al Covid da qualche giorno e le sue condizioni, stando a quanto raccontato dai vicini al Corriere Adriatico, sarebbero peggiorate.

“Lo sentivamo tossire forte” avrebbero raccontato. Sarà ora l’esame autoptico che la magistratura marchigiana disporrà nelle prossime ore a fugare ogni dubbio sulla ipotetica connessione tra il decesso ed il Covid.

Foto: corriereadriatico.it