400 tamponi antigenici Covid donati al pronto soccorso del Veneziale

L’iniziativa della Croce Rossa di Isernia. Il presidente Rea: “A tre anni dall’inizio della pandemia è importante non abbassare la guardia, soprattutto negli ambiti ospedalieri”

Questa mattina il Presidente Fabio Rea, in rappresentanza del Comitato di Isernia della Croce Rossa Italiana, ha consegnato 400 tamponi antigenici Covid-19 al reparto di Pronto Soccorso dell’ospedale “F. Veneziale” di Isernia.

“I test – si legge in una nota stampa – sono stati donati al fine di dare un piccolo sostegno all’operato di medici e personale sanitario, quotidianamente impegnati nel rispondere in maniera rapida e idonea alle numerose emergenze/urgenze. “Al di là del contributo materiale, questa donazione – ha spiegato in merito il Presidente Rea – assume anche un significato simbolico. A tre anni esatti dall’inizio della pandemia da Covid-19 è importante non abbassare la guardia, soprattutto negli ambienti ospedalieri”.

I tamponi sono stati consegnati al caposala del Pronto Soccorso di Isernia, Antonio Sferra, che ha ringraziato a nome di tutto il personale e, in particolar modo del primario, il dottor Lucio Pastore, i Volontari e il Presidente della CRI Isernia”.