40 è solo un numero, tanti auguri di buon compleanno amore mio!

Oggi è il tuo grande giorno ed io ne voglio approfittare per dirti grazie. Grazie perché sei la persona più importante della mia vita; grazie perché mi sei stato vicino nei momenti più belli, ma soprattutto in quelli più bui; grazie perché hai sempre la battuta pronta e mi fai ridere a squarciagola anche in mezzo a mille persone; grazie perché fai parte della mia vita, questa vita che senza di te non riesco proprio ad immaginare. Mi raccomando, porta sempre con te la tua bontà d’animo, la tua generosità, la tua pazienza che hai per me, il tuo amore per la famiglia e il tuo amore per me. Non cambiare mai e ricorda che 40 è solo un numero, perché per me resterai per sempre il mio “ragazzo.

Buon Compleanno Amore Mio e Buon Onomastico!

Ti amo Tua, Alessia.