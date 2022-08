Il 3 settembre prossimo ricorre il 40° anniversario della morte del Generale Carlo Alberto dalla Chiesa.

Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha realizzato una locandina celebrativa riportante l’effige e una celebre frase del Generale: “Certe cose non si fanno per coraggio, si fanno solo per guardare più serenamente negli occhi i propri figli e i figli dei nostri figli”.