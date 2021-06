4 Ristoranti, “L’Italia è il paese dell’ospitalità. Grazie Molise”. Il saluto di Borghese

“L’Italia è il Paese del sole, del mare, del buon cibo e dell’ospitalità! Grazie Molise! Italy is the Country of sun, sea, good food and hospitality! Thanks Molise!”. Poche righe ma ricche di significato per ringraziare i tantissimi che a Termoli lo hanno accolto nel migliore dei modi possibili. Alessandro Borghese ha voluto salutare così, attraverso il suo profilo Instagram, i fan che lo hanno “inseguito” per selfie ricordo in una delle giornate di ripresa di “4 Ristoranti”, il format che da anni lo vede impegnato a trovare e premiare i ristoranti migliori dell’Italia. Questa volta Borghese è arrivato in basso Molise per “valutare” quattro ristoranti della Costa dei Delfini e scegliere, come sempre, il migliore. Prima un giro in barca scortato dalla Guardia Costiera, come testimoniano le sue stories su Instagram e poi le riprese in alcuni dei ristoranti. Top secret i nomi, per saperli con certezza (e ufficialità) bisognerà aspettare la messa in onda del programma. Certo la presenza del famoso van nero di 4 Ristoranti, di Borghese e della sua troupe non è passata inosservata in città con lo chef, oramai volto noto e amato della televisione, che si è prestato a foto con i fan. Non è la prima volta che 4 Ristoranti arriva in Molise: due anni fa, poco prima della pandemia da Covid-19, le telecamere del programma erano arrivate nella zona di Campobasso anche lì accolte da una vera e propria festa. Chi vincerà questa volta? C’è sempre il voto di Alessandro Borghese che può “confermare o ribaltare il verdetto. Ristoranti, ristoratori, preparatevi sta per cominiciare la sfida”. (Mic. Bev.)

