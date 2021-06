‘4 Ristoranti’, Alessandro Borghese avvistato a Termoli (LE FOTO)

I dettagli della puntata sono ancora coperti dal mistero, ma stando alle foto che girano su Facebook Alessandro Borghese, chef e volto noto di 4Ristoranti sarebbe arrivato in città per le riprese della puntata che avrà come protagonisti quattro ristoranti della Costa dei Delfini. Le foto lo vedono immortalato al porto di Termoli, all’altezza dell’imbarco per le Isole Tremiti. Quale sarà la sua destinazione? (Foto nella gallery e in home Page GsTravel e Patrizia Colantuoni). Il noto chef ha preso poi il largo sopra un peschereccio per effettuare delle riprese. Tutto però rimane top secret.

