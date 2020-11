4 novembre, «Dobbiamo impegnarci per l’Italia per ritrovarsi e ripartire»

Anche a San Giuliano di Puglia si è celebrata la giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. “Oggi si rende omaggio a tutti quegli italiani che hanno perso la propria vita per la Patria, per la libertà e per costruire un futuro di Pace -ha commentato il sindaco Ferrante- Il momento che stiamo vivendo è certamente il più difficile dal dopo guerra. Tuttavia ritengo che se siamo stati capaci di ripartire dopo le due guerre mondiali, possiamo riuscirci anche adesso, anche se oggi la guerra è diversa da quella di allora, e il nemico oggi si chiama Covid-19. Tutti, ognuno dalla propria parte, dobbiamo impegnarci per l’Italia, affinchè sia capace di ritrovarsi e ripartire. Questo impegno è affidato soprattutto a noi giovani. L’Italia ha bisogno delle nostre energie e delle nostre idee, dei nostri sogni, del nostro entusiasmo!”.