35 i positivi nella prima giornata di screening gratuito a Montenero

Sono 35 i positivi riscontrati nella prima giornata di screening gratuita organizzata dal comune di Montenero di Bisaccia su un totale di 523 tamponi somministrati. Altri 9 positivi sono stati individuati invece a seguito di tamponi antigenici effettuati presso laboratori privati, per un totale in questo settore di 44.

“Altre positività me le stanno comunicando in queste ore -ha affermato il sindaco Simona Contucci- ho notizia inoltre della negativizzazione di 4 persone. Il dato che giunge subito dopo le festività natalizie, conferma un trend in forte crescita con numeri mai raggiunti dall’inizio della pandemia. Aspettiamo dunque di completare lo screening di oggi per comunicare dati totali più completi ed esaustivi.

Queste cifre e la volontà di evitare altri possibili contagi, mi hanno portato nella tarda mattinata di ieri a firmare l’Ordinanza con la quale ho disposto il rinvio dell’apertura delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale, fino al 14 gennaio, salvo proroghe. So che questa decisione comporterà alcune difficoltà soprattutto in capo ai genitori che lavorano, ma si è resa necessaria in seguito al numero crescente di casi positivi che vedono coinvolti in maniera sia diretta che indiretta numerosi cittadini in età scolare”.