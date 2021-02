35 borse di studio in Molise assegnate dalla Mutua Sanitaria Cesare Pozzo

Si conferma l’attenzione della Mutua sanitaria Cesare Pozzo per l’istruzione, ancora più sentita in questi tempi di problematica riorganizzazione della scuola a causa della pandemia di Covid-19. Anche per il 2020, Cesare Pozzo ha premiato gli studenti più meritevoli che hanno terminato il ciclo di studi di scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado, università di primo livello e magistrale, università estere. Solo nella regione Molise, ha erogato i sussidi a 35 studenti per complessivi € 5.115,00. “Da sempre la nostra Mutua considera lo studio importante quanto la salute – afferma il presidente nazionale Andrea Giuseppe Tiberti – Soprattutto in questo anno così difficile anche per il mondo della scuola, abbiamo voluto mantenere fermo il nostro impegno nel sostenere i soci e i loro familiari in tutto il percorso di studi”. Un aiuto economico concreto, quello della Società di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo: nel 2020 in tutta Italia sono stati erogati € 311.000,00 di sussidi allo studio a 2.357 studenti.