30mila euro per il reinserimento dei molisani rientrati dal Venezuela, passa l’emendamento del Pd

«La situazione civile, sociale e politica del Venezuela, negli ultimi giorni sta assumendo caratteri sempre più drammatici e pericolosi per la popolazione. La grave emergenza umanitaria sta coinvolgendo anche numerosi nostri concittadini molisani, che da tempo, vivono in situazioni di costante pericolo, e chiedono, attraverso le numerose associazioni di italiani, di poter rientrare in Italia, anche temporaneamente». Così in una nota la consigliera regionale del Pd Micaela Fanelli: «Il Partito Democratico, dando seguito all’ordine del giorno presentato e approvato mesi fa all’unanimità dal Consiglio regionale, ha avanzato un emendamento specifico alla legge di stabilità, chiedendo che la Regione apposti 100.000 mila euro per l’istituzione di un fondo per il reinserimento dei cittadini molisani rientrati dal Venezuela.

Richiesta rimodulata dal Governatore Toma che ha accordato un finanziamento iniziale di 30.000 euro, impegnando la Giunta, entro 60 giorni, ad adottare linee guida per le modalità operative di fruizione dello stanziamento.

Un’altra buona proposta del Gruppo del Partito Democratico – conclude la nota – approvata dall’intero Consiglio Regionale, che dà risposte concrete ai molisani in pericolo in Venezuela.