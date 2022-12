300mila euro per la palestra comunale di Portocannone: ottenuto il finanziamento

Altro importante traguardo per l’amministrazione comunale di Portocannone che è stato inserito in graduatoria come ammesso e quindi con progetto finanziabile nel PNRR missione 5 “Inclusione e Coesione”. Cosa ancora più importante è che tra le varie possibilità di progetto che potevano essere inserite in questo bando, con delibera di G.C. nr. 50 del 27.05.2022, si è deciso di partecipare con la manutenzione straordinaria della palestra comunale per un importo richiesto, pari al massimo consentito, di € 300.000,00.

“A questo punto possiamo affermare che la nostra palestra tornerà nella sua piena funzionalità grazie a fondi PNRR per i quali il Comune di Portocannone ha partecipato ed ottenuto il relativo finanziamento”, ha affermato il sindaco Francesco Gallo che ha continuato: “Un ennesimo risultato che si va ad aggiungere a tutto ciò che abbiamo elencato e inviato nelle vostre case. Le prossime settimane serviranno per fare il punto dei lavori sull’intera struttura scolastica e programmare un intervento complessivo nei tempi più brevi possibili in modo da ridare lustro e utilità all’intero complesso. I fatti, in questa comunità, continuano a fare la differenza”.