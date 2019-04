300 anni Di Zinno, Santa Messa in diretta tv: i camion della Rai arrivano in città (FOTO)

CAMPOBASSO

Fervono i preparativi per la diretta su Rai Uno della Santa Messa celebrata nella Chiesa di Sant’Antonio di Padova domenica 7 aprile, dedicata al tricentenario della nascita di Paolo Saverio di Zinno. I tre camion della troupe Rai, parcheggiati ai lati di via Principe di Piemonte, hanno fatto la loro comparsa nel primo pomeriggio di oggi e non sono certo passati inosservati a cittadini e residenti nella zona occupando buona parte della carreggiata.

In particolare, in occasione delle riprese televisive della Santa Messa, dalle ore 14 e fino alle 20 di domenica 4 aprile vigerà il divieto di sosta in Viale Principe di Piemonte su ambo i lati (dall’incrocio traversa via Duca degli Abruzzi a traversa accesso condominio parco jolly).

Si tratta di un evento speciale per il capoluogo che celebra in maniera sicuramente particolare la liturgia Eucaristica della V domenica di Quaresima. La Santa Messa, che ricordiamo andrà in onda alle 10,55, sarà presieduta dal Ministro Provinciale dei frati minori della provincia di “S. Michele Arcangelo” di Puglia e Molise ofm fra Alessandro Mastromatteo.

Telecamere aperte, dunque, da S. Antonio, con la regia di don Michele Totaro, il commento di Elena Bolasco e la direzione di Padre Gianni Epifani Responsabile CEI Sante Messe TV. L’evento televisivo, a carattere diocesano per le celebrazioni del Tricentenario della nascita di Paolo Saverio di Zinno vedrà la partecipazione della famiglia francescana dei frati minori, frati conventuali e frati cappuccini del capoluogo del Molise. Nella cartolina iniziale, oltre alle immagini significative della città di Campobasso, dei luoghi del Di Zinno, del museo dei Misteri, anche il Museo dello storico Convento di san Giovanni Battista, dove sono esposte 5 opere dello scultore di arte sacra, Di Zinno.

Le quattro parrocchie guidate dai loro parroci si uniranno attorno all’altare per concelebrare l’Eucarestia assieme al padre Provinciale: p. Giammaria Apollonio di san Giovanni Battista, p. Giancarlo Li Quadri di Sant’Antonio di Padova, p. Luigi Chiarolanza del Sacro Cuore, p. Ioachim Blai di San Pietro. Nel segno dell’unità pastorale, la famiglia francescana di Campobasso celebra quest’anno 50° anniversario dell’elevazione a parrocchia delle chiese di Sant’Antonio di Padova, san Giovanni Battista, Sacro Cuore (1969 -2019). Un anno giubilare per “camminare accanto alla comunità” e per attraversare la singolare Porta giubilare in “uscita” e acquisire l’indulgenza.

La diocesi di Campobasso –Boiano, la società civile, le realtà culturali e artistiche del Molise assieme alle associazioni di settore, con lo stile sinodale, vivranno la comunione del cammino comune per riscoprire una figura centrale della nostra storia dell’arte del settecento.