29 settembre: il senso di una memoria non solo religiosa

Il culto all’arcangelo Michele nella Valfortore

GIUSEPPE CAROZZA

Quando ormai settembre volge al suo tramonto e l’autunno ha preso ormai il sopravvento sulla calura estiva, ecco che una ricorrenza contribuisce a rendere – se possibile – più sereno il contatto con la ritrovata ferialità: la memoria liturgica di san Michele, fissata appunto al 29 del mese. In circostanze diverse da quelle emergenziali in cui siamo inseriti tuttora a motivo della pandemìa, a Pietracatella, a Riccia (solo per fare qualche esempio) ma un po’ ovunque lungo la vallata del Fortore, la ricorrenza in onore del Principe della milizia celeste non sarebbe certo trascorsa inosservata, con il suo repertorio variegato di celebrazioni a livello sia religioso sia civile; ma anche quest’anno, flagellato dal male a tutti noto, il pensiero nei confronti di Michele siamo certi che non cederà all’oblìo: la devozione verso l’Arcangelo infatti è talmente radicata nella memoria storica delle popolazioni prospicienti il fiume che, in ogni caso, si susseguono qua e là manifestazioni di gratitudine e di vicinanza verso di Lui. Tanto più che, nel passato più o meno recente, assai frequenti erano i pellegrinaggi dei devoti di questa terra verso la montagna del Gargano, precisamente a Monte Sant’Angelo, luogo reso celebre appunto per la presenza di un’antica basilica sorta sul luogo delle apparizioni del nostro angelo risalenti intorno all’anno 490.

Quanto al culto verso Michele, non c’è dubbio in effetti che sia uno dei più innestati nelle vicende religiose e civili delle genti della valle. Tale culto, già diffuso presso gli Ebrei che vedono in lui <<il principe grande che sta in guardia sui figli del popolo>> (Daniele 12,1), passa poi alla primitiva comunità cristiana e così l’Arcangelo diventa il protettore della Chiesa. In Oriente il primo centro cristiano del culto micaelico si incontra, fra i secoli II e III, in Asia minore. Dall’Oriente il culto presto si diffuse anche in Occidente, particolarmente sul monte Gargano, in conseguenza di una manifestazione dello stesso arcangelo al vescovo di Siponto (in prossimità della odierna Manfredonia) Lorenzo Maiorano, avvenuta l’8 di maggio del 490. Senza dubbio contribuirono a diffondere sempre più il culto di San Michele nella nostra area di confine fra il Molise, la Puglia e l’antico Sannio le vicende legate al fenomeno della “transumanza”, che consentivano, anche indirettamente, i pellegrinaggi verso la montagna garganica. L’importanza, anche economica, di questa attività era tale – come noto – da essere gestita da due specifiche istituzioni del Regno di Napoli: la Regia Dogana della Mena delle Pecore di Foggia e la Doganella d’Abruzzo. Ora, il fenomeno della transumanza portò lentamente alla costruzione di chiese in onore di San Michele, specialmente là dove si riproponessero luoghi naturali come grotte, sorgenti d’acqua solitarie che, in qualche maniera, alla memoria visiva e storica del viandante ricordavano la naturale disposizione del Gargano. È evidente altresì che la propagazione del culto era favorita dal bisogno naturale di protezione dei pastori, che guidavano le greggi in luoghi talora inospitali, solitari ed esposti ad ogni tipo di pericolo; di conseguenza la gente della nostra valle fortorina avvertiva dentro di sé, nel diffondersi della religiosità popolare, la potenza dell’Arcangelo vittorioso sulle forze del male e perciò a Lui si affidava con sempre crescente fiducia. Nel frattempo il tragitto verso le grandi vie di pellegrinaggio comprendenti, oltre la Palestina e San Giacomo di Compostela, anche il Gargano, incanalava il percorso per quella che venne soprannominata la “Via sacra dei Longobardi” che, passando per Benevento, Buonalbergo e Ariano finiva, seppur per pochi chilometri, per incunearsi dentro la valle percorsa dal Fortore, prima di proseguire verso Troia, Lucera, San Severo, San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo e terminare il suo lungo itinerario poi a Monte Sant’Angelo.

Il culto verso l’Arcangelo dunque, come si può constatare da queste pur essenziali note, è sempre stato parte integrante della religiosità popolare del nostro territorio. In proposito non sarebbe, tuttavia, giusto qui passare sotto silenzio il contributo che, a tale diffusione, hanno dato, da una parte, il movimento francescano sin dai suoi primordi e, dall’altra, l’instancabile opera pastorale del cardinale Vincenzo Maria Orsini, dapprima come arcivescovo di Benevento (1680-1724) e poi come romano pontefice, con il nome di Benedetto XIII (1724-1730). I Frati francescani in particolare, sia i Minori sia le altre componenti sorte, nel corso dei secoli, dall’unico germoglio delle origini (Conventuali e Cappuccini), hanno contribuito con instancabile vivacità pastorale alla diffusione del culto micaelico lungo le sponde del Fortore, favorendo e guidando essi stessi molteplici pellegrinaggi verso la santa montagna garganica. Quanto poi all’arcivescovo Orsini, grande benefattore e, per certi aspetti, patrono della valle fortorina, da lui percorsa in più circostanze per cura pastorale in lungo ed in largo, ebbene questi ebbe una predilezione così intensa per l’Arcangelo Michele che emanò addirittura un editto, datato 24 agosto 1688, teso a deliberare e favorire il patrocinio di Michele su tutto il territorio del Regno di Napoli. Frutto concreto di tale predilezione sono, ancora oggi, le numerose chiese e cappelle che, in tanti angoli del Molise ai confini con il Tavoliere, nelle campagne o sulle cime delle colline, ricordano al credente il grande principe delle schiere celesti.

È pertanto, quella dell’Arcangelo Michele, una figura dai fortissimi connotati teologici che, inseritasi sempre più anche nel tessuto sociale e civile della gente fortorina, da secoli feconda con la sua presenza il substrato religioso e culturale di un territorio ancora alla ricerca, forse, di una sua decisa e sicura identificazione a livello produttivo-economico, ma vigorosamente ancorato ad un passato ricco non solo di memoria storica ma di valori umani e spirituali orgogliosamente condivisi.