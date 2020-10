«Giovedì 29 ottobre si celebra la Giornata Mondiale dell’Ictus Cerebrale, giornata di sensibilizzazione contro questa grave patologia cerebrale. Ogni anno in Italia vengono colpiti da ictus 150 mila persone con un incidenza di 13 casi ogni 1000 persone con maggior incidenza negli uomini. Rappresenta la terza causa di morte, la prima di invalidità e la seconda di demenza nel mondo industrializzato. L’ictus cerebrale consiste nella occlusione (ictus ischemico) o rottura (ictus emorragico) di un’arteria cerebrale. I sintomi principali sono asimmetria della faccia, un deficit di forza dagli arti, il disturbo del linguaggio. Questi sintomi impongono di chiamare in urgenza il 118 o il 112 per trasferire immediatamente il paziente in una stroke unit. La patologia rientra in quelle tempo dipendenti per cui il miglio risultato si raggiunge nella “golden hour, la cosiddetta ora d’oro. La diagnosi viene fatta mediante esecuzione di esami neuroradiologici di secondo livello come la TAC perfusionale o una risonanza magnetica dove si confrontano le sequenze che evidenziano il core ischemico con quelle di perfusione che sono in grado di evidenziare l’area di ‘penombra’ che permettono di evidenziare la differenza tra il core ischemico, cioè l’area di cervello ormai distrutta, necrotica e l’area cosiddetta di ‘penombra’ circostante, cioè l’area di cervello ancora salvabile. Oggi i principali strumenti terapeutici a disposizione per l’ictus ischemico sono costituiti dalla trombolisi e dalla trombectomia meccanica. La trombolisi sistemica consiste nella somministrazione di un farmaco in grado di disostruire l’arteria cerebrale occlusa, mentre la trombectomia meccanica consiste nella rimozione meccanica del trombo mediante procedure di neuroradiologia interventistica in cui introduce un catetere in una arteria periferica, di solito la femorale, si raggiunge il vaso cerebrale ostruito e si asporta meccanicamente il trombo che provoca la occlusione, riabilitando la circolazione con notevoli possibilità di salvare la vita al paziente e ridurre o eliminare i postumi invalidanti. Il gold standard della terapia è iniziare la trombolisi sistemica e procedere quanto prima con la trombectomia meccanica. Fino a 10 anni fa il tempo utile per la trombolisi sistemica era indicato in tre ore. In seguito questo intervallo è stato esteso fino a 4,5 ore dall’esordio dei sintomi . Attualmente, questa la novità delle ultime linee guida, la finestra temporale è stata portata fino a 9 ore. La trombectomia meccanica era autorizzata in passato fino a 6 ore dall’inizio dei sintomi; attualmente le nuove linee guida hanno esteso la finestra temporale del trattamento fino a 24 ore».

Dr. Licio Iacobucci

Già Direttore del Dipartimento Diagnostico e Ospedaliero