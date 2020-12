27 dicembre, 57 anni fa la nascita, oggi la speranza: coraggio Molise, tornerà la primavera

Mimmo di Iorio

Il 27 dicembre del 1963 era un venerdì. Oggi, a 57 anni di distanza, è una fredda domenica. Con la neve che ha fatto capolino sulle nostre splendide montagne. A ricordarci che l’inverno entra nel vivo. E, invece, oggi, come 57 anni fa, potrebbe essere l’inizio della primavera. L’inizio della rinascita o, più semplicemente, l’inizio della fine. Potrebbe. Perché per assaporare il vento caldo dell’estate, c’è ancora tanta strada da fare.

Cinquantasette anni fa il Molise diventava regione. Era il 27 dicembre, ma per i molisani che avevano accarezzato quel sogno, era primavera. Oggi, invece, i molisani, come tutti i cittadini del mondo, stanno vivendo un incubo. Ma con le prime vaccinazioni somministrate in mattinata, ancora un 27 dicembre, i molisani tornano a pensare alla primavera.

C’era speranza 57 anni fa, come c’è speranza oggi. E il coraggio che contraddistinse il nostro popolo allora, deve essere la stella polare per i prossimi mesi. La corsa al vaccino deve essere frenetica, senza indugio. La scienza, ancora una volta, sarà la panacea di questo male terribile. Che ha messo in soffitta le nostre vite, relegandoci a spettatori di scene drammatiche. Privandoci degli affetti, degli abbracci, della socialità. Della sostanza di ogni esistenza. Per questo, per le bare che abbiamo visto sfilare nei camion militari, per gli oltre 70mila morti, per le quasi 200 vittime molisane, non sono ammessi tentennamenti. O egoismi. Ne abbiamo già viste e sentite troppe anche dalle nostre parti. Da chi è abituato ad accettare consigli dai salotti di Barbara D’Urso, ma mette in dubbio lo studio degli scienziati. Da chi emette sentenze e si erge a novello esperto di “bugiardini”, ma fino a ieri prendeva ogni sorta di medicinale perché “me l’ha consigliato mio cugino”.

Abbiamo letto in queste ore, anche nei commenti ai nostri pezzi, chi si chiede “perché non fanno vedere quando fanno il vaccino” in un articolo in cui è presente un video che fa vedere quando lo fanno. C’è chi perentoriamente afferma che la siringa non ha l’ago, malgrado ci sia un primo piano dell’ago. Ancora chi è convinto che dentro la siringa ci sia acqua. E potremmo continuare con una lunga lista di analfabetismo funzionale. I “No vax”, soprattutto in questo periodo, rappresentano una sciagura e sono una delle più grandi espressioni di disagio umano. Per fortuna sono una minoranza. Il vaccino ci libererà da questo incubo, per l’ignoranza, purtroppo, un vaccino non è stato ancora inventato. E anche per questo bisogna cercare di tornare il più presto possibile alla normalità, per riaprire quanto prima le scuole.

Ma se i molisani, ne siamo certi, mostreranno coraggio e intelligenza, come 57 anni fa, la Regione Molise deve fare la sua parte. Questa volta non sono ammessi ritardi. Ogni giorno perso equivale a vite perse. Oggi come non mai bisogna dimostrare che i nostri padri hanno avuto ragione 57 anni fa a lottare ed ottenere l’autonomia. Un’autonomia che va consolidata e difesa, perché sono ancora troppe le cose che non vanno nella nostra terra. Non è questo il momento di ricordarle. Il Molise ha l’occasione di dimostrare di essere Regione. Lo deve ai suoi cittadini.

Sperando che questo inverno passerà, senza farci del male.

E siamo certi che “rifioriranno le gioie passate, col vento caldo di un’altra estate”.

Coraggio Molise, tornerà la primavera.