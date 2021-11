26 foto e 26 autori: al via la mostra “Less is more”

A distanza di più di un anno dall’inizio della pandemia, le conseguenze riguardanti le abitudini sociali di ognuno, i rapporti con i propri familiari e le amicizie hanno ridimensionato la nostra sfera affettiva e sociale per un bene collettivo.

Le consuetudini vengono man mano filtrate, lasciando spazio all’essenziale e concedendoci attimi d’importante profondità.

Il petalo di un fiore striato da naturali sfumature o la piega di una tenda attraversata dalla luce del mattino possono essere espressioni di stati d’animo universali e nel contempo resi unici dalla propria prospettiva.

La call Less is more voleva essere espressione creativa dell’inevitabile diminuzione delle nostre abitudini e intendeva esortare all’esplorazione di ciò che attualmente influenza i nostri gesti e il nostro approccio alla vita.

Da questa ne è scaturita la mostra fotografica “Less is more”.

26 fotografie di 26 autori diversi che si sono messi in gioco proponendo la loro visione minimal della realtà.

Inaugurazione 6 Novembre 2021 ore 18.

Orari mostra:

Dal 6 al 14 Novembre 2021.

Dal martedì al venerdì dalle 18:00 alle 20:30

Sabato e domenica dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 17:30 alle 20:30.

Galleria Spazio Immagine, vico Persichillo Campobasso

Ingresso libero con green pass

Gli autori:

Carmen Giancola, Carmen Lalli, Carmine Marinaro, Cristiana Ceferatti, Donato Genovese, Eleonora Mancini, Giovanna Puntillo, Giuseppe Terrigno, Ilaria Marinelli, Lello Muzio, Lino Cirucci, Lorenzo De lisio, Lucia Italia Morana, Marco Fersini, Maria Antonietta Margiotta, Maria Vico, Marisa Pia Boscia, Mauro Grassi, Mino Pasqualone, Paolo Emilio Greco, Raffaella Petti, Roberta Gianfrancesco, Sandro Lombardo, Simone di Niro, Silvano Mastrolonardo, Teresa Mastrangelo