25esimo anniversario dell’ordinazione presbitale di mons Sabetta, gli auguri del vescovo De Luca

Oggi, martedì 25 ottobre 2022, ricorre il 25esimo anniversario dell’ordinazione presbiterale di mons. Antonio Sabetta, cancelliere della Curia della diocesi di Termoli-Larino.

Con un pensiero augurale il vescovo, mons. Gianfranco De Luca, il Presbiterio e tutta la comunità diocesana si uniscono con gioia e in comunione di preghiera in questo momento speciale per lodare e ringraziare il Signore Gesù Cristo del dono della vocazione e del servizio vissuto da don Antonio con amore, sensibilità pastorale, studio e ricerca teologica.

Un’occasione per ricordare le parole di Paolo che il sacerdote scelse per ricordare quella circostanza: “non intendiamo fare da padroni sulla vostra fede, siamo invece i collaboratori della vostra gioia perché nella fede voi siete già saldi” (1Cor 1,24).

Alle 18 di martedì 25 ottobre 2022, nella chiesa Collegiata di Santa Maria Maggiore in Guglionesi, mons. Sabetta presiederà la Santa messa con l’assistenza del vescovo De Luca.