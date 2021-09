25esimo anniversario dell’ordinazione di monsignore Antonio D’Angelo: messa all’aperto a S. Maria degli Angeli

Martedì 14 settembre 2021, Esaltazione della Santa Croce, ricorre il venticinquesimo anniversario dell’ordinazione presbiterale di mons. Antonio D’Angelo, da poco ordinato vescovo ausiliare della diocesi di L’Aquila. Alle 17.30 sarà celebrata a Termoli una santa messa all’aperto, nel piazzale della chiesa di Santa Maria degli Angeli, alla presenza del vescovo di Termoli-Larino, mons. Gianfranco De Luca, di mons. Domenico D’Ambrosio, già vescovo diocesano, di mons. D’Angelo e del Presbiterio. In comunione di preghiera tutta la chiesa diocesana si unisce al vescovo Antonio rinnovando gli auguri, nella gratitudine e lode al Signore, per aver accolto il dono della vocazione a seguire Gesù Cristo.

La funzione, aperta a tutti, si svolgerà nel rispetto della normativa anti-Covid. Sarà possibile seguire la santa messa anche in tv, su Misericordia Televisione (canale 604 in Molise e 636 in Abruzzo), Telemolise Due (canale 12) e in streaming sulla pagina della diocesi di Termoli-Larino.