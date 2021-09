25enne tenta di farla finita, salvato in extremis dagli agenti della Volante

È stato salvato in extremis un 25enne di Campobasso che ha tentato il suicidio. Il ragazzo si è recato in una abitazione in campagna di alcuni parenti e ha tentato il gesto estremo. Un familiare, che aveva notato, durante la giornata appena trascorsa, lo strano comportamento del 25enne, ha allertato immediatamente la Polizia, indicando il luogo dove si era recato il giovane. Sul posto sono così arrivati immediatamente gli agenti della Squadra Volante del capoluogo i quali, appena in tempo, hanno evitato un tragico epilogo, salvando in extremis il 25enne.