25 Aprile, il video degli studenti

Lavoro realizzato dai ragazzi dell’Ite e dell’Ipia di Casacalenda

Hanno preso in prestito le parole di Enzo Biagi, Il Giornalista, gli studenti dell’Ite e dell’Ipia di Casacalenda per ‘aprire’ il video realizzato in occasione di una data storica per il Paese: quella del 25 aprile, l’anniversario della Liberazione, che oggi più che mai assume un significato particolare, che ci invoglia a guardare al passato per trovare la spinta necessaria a rinascere. Uno slideshow di foto, sapientemente montato sotto la supervisione delle professoresse Concetta D’Angelo, Mariangela De Gregorio e Maria Vittoria De Lisio, fa da sfondo alle note di Bella Ciao dei Modena City Ramblers. Il leitmotiv non poteva essere che il tricolore, simbolo che viene in soccorso ad un popolo che anche oggi, a 75 anni da quel 25 aprile sta cercando di liberarsi da un morbo che lo ha colpito silenziosamente. E che anche stavolta vincerà la sua battaglia e tornerà a respirare aria di libertà.