25 Aprile, il professore Emilio Gentile di Bojano in diretta su Rai 1

Ogni anno in Italia, il 25 aprile, si celebra la Festa della Liberazione. In questa giornata, dunque, a partire già dall’anno 1946, si ricorda la liberazione dell’Italia dal governo fascista e dall’occupazione nazista del paese. La Festa del 25 aprile è conosciuta inoltre come l’anniversario della Resistenza, una festività dedicata quindi anche al valore dei partigiani di ogni fronte che, a partire dal 1943, contribuirono alla liberazione dell’Italia. «Attraverso la somma dei sacrifici e dei dolori sopportati, con il grandioso apporto dato alla causa della libertà, con i risultati militari ottenuti, il movimento partigiano è riuscito ad assumere un significato morale di valore altissimo. Ha riscattato dinanzi al mondo, insieme a coloro che nei campi di Germania tennero fede alla loro patria, la dignità del popolo italiano, ha dimostrato … la sua volontà di essere un popolo libero, degno di essere riammesso nella vita delle libere nazioni». (G. Bocca). Su Rai 1, dalle ore 12,15, la cerimonia celebrativa del 76° anniversario della Liberazione; nel corso della diretta l’intervento del nostro illustrissimo concittadino, il Prof. Emilio Gentile, profondo cultore della Storia contemporanea e tra i massimi esperti della storia del periodo fascista, il quale relazionerà sul significato della Giornata del 25 aprile.