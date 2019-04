25 Aprile, deposta la corona al Monumento ai Caduti

Celebrazioni e festeggiamenti in corso in tutta Italia per l’anniversario del 25 Aprile. Nutrito il cartellone degli appuntamenti a Campobasso. Come ogni anno una corona di fiori è stata deposta al Monumento ai Caduti in piazza della Vittoria dal Sindaco Antonio Battista accompagnato dal Presidente del Consiglio comunale Michele Durante e dal vice sindaco Bibiana Chierchia. Presente anche l’onorevole Antonio Federico e una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia. Le celebrazioni sono proseguite presso la Bibliomediateca comunale di via Roma con un dibattito coordinato da Michele Petraroia.