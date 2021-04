25 aprile con le note di Bella Ciao attorno alla lapide di Jaime Pintor (VIDEO E GALLERIA FOTO)

Anche oggi, 25 aprile, tradizionale appuntamento con la Festa della Liberazione, sui monti delle Mainarde, lì dove trovò la morte Jaime Pintor, eroe della Resistenza. Diverse le associazioni, le autorità e i gruppi presenti. Dopo la deposizione dei fiori sul cippo funerario, posto nel luogo dove esplose la mina che uccise Pintor, i convenuti hanno cantato Bella Ciao, dando una connotazione ancora più toccante alla commemorazione dell’eroe della Resistenza. Jaime Pintor, dopo aver partecipato alla difesa di Roma dai tedeschi l’8 settembre 1943, si recò a Brindisi per arruolarsi nel nuovo esercito regio e, poi, a Napoli per unirsi a un gruppo di volontari organizzati dal generale Pavone. Infine si arruolò nell’esercito britannico che gli affidò il comando di un piccolo gruppo di soldati che avrebbe dovuto raggiungere i partigiani operanti nel Lazio. Sentitosi braccato dai nazisti, scrisse una lettera al fratello Luigi nella quale affermò l’importanza di aderire alla Resistenza. Il 1º dicembre del 1943 cercò di attraversare le linee nemiche e raggiungere Roma per combattere il nazifascismo, in un punto del Molise considerato sicuro per l’attraversamento delle linee naziste. Morì a soli 24 anni, dilaniato da una mina che l’esercito tedesco aveva lasciato lungo la linea di difesa delle Mainarde, a Castelnuovo, frazione di Rocchetta, dove è stata posta la lapide che ancora oggi lo ricorda.

