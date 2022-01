22 anziani e 6 operatori positivi alla Rsa Opera Serena di Termoli

La situazione è sotto controllo e non si sono registrate criticità sia per gli ospiti della struttura che per il personale. Tutti i positivi hanno la terza dose

Un focolaio Covid ha interessato, a metà gennaio, l’Rsa Opera Serena di via Napoli a Termoli. Fortunatamente la situazione, costantemente monitorata, è sotto controllo e non sarebbero emerse criticità. Tutti i positivi, sia operatori che ospiti, hanno la terza dose di vaccino. Il contagio sarebbe emerso per un accesso al Pronto soccorso di Termoli, dove uno degli ospiti è stato sottoposto al tampone risultato positivo.

Sabato 15 gennaio, a seguito del tampone molecolare eseguito 24 ore prima, sono meresi i primi 10 positivi. Al fine di isolare gli ospiti positivi e quindi di riorganizzare la disposizione delle stanze di degenza, sono stati effettuati dei tamponi rapidi ai due pazienti che erano contatti stretti in quanto conviventi dei pazienti positivi.

Risultati positivi sono stati isolati nelle stanze di degenza individuate per l’isolamento dei pazienti positivi. Due sono i ricoverati presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso. Ad oggi sono 22 gli ospiti positivi e 6 gli operatori e due ricoveri al Cardarelli dovuti ad altre patologie.