21 settembre, ‘welcome day’, il benvenuto internazionale UniMol alle studentesse e studenti Erasmus

Torna l’Erasmus welcome day UniMol, la giornata di benvenuto dedicata alle Studentesse e agli Studenti stranieri in arrivo per un periodo di mobilità da trascorrere all’Università del Molise. Una giornata davvero importante non solo perché testimonia la ripresa dei flussi di mobilità studentesca dopo le difficoltà degli ultimi due anni, ma ancor più per il suo elemento inclusivo, di spicco, di valore aggiunto: UniMol apre le porte ai suoi studenti internazionali.31 le studentesse e 13 gli studenti che saranno, infatti, ospitati dall’Università del Molise nell’ambito del Programma Erasmus, e che frequenteranno questo primo semestre o l’intero anno accademico i diversi corsi di studio UniMol, dalle discipline umanistiche a quelle scientifiche.

L’Università del Molise darà il benvenuto, dunque, il 21 settembre, a partire dalle ore nell’Aula S1 del III Edificio Polifunzionale di Via Francesco De Sanctis a Campobasso, con i saluti del Rettore, prof. Luca Brunese, e dei proff. Claudio Colombo e Giovanni Maddalena, Delegati per l’Internazionalizzazione. Le informazioni, soprattutto sulla didattica, saranno fornite dai Delegati Erasmus dei Dipartimenti e dei Corsi di Studio.

La Prof.ssa Giuliana Fiorentino poi – Direttrice del Centro linguistico di Ateneo (CLA) – illustrerà le modalità per seguire, eventualmente, un corso di lingua italiana e a seguire verranno fornite informazioni utili per il soggiorno in Italia e in Molise da parte del Settore Relazioni Internazionali, senza tralasciare le indicazioni sulle tante peculiarità offerte dalla nostra regione.Sarà, certamente, una prima occasione per conoscersi, fin dal primo incontro, sin dal primo contatto, anche negli uffici amministrativi per ottenere la propria matricola, un’opportunità per dialogare, confrontarsi, dare spazio alle rispettive emozioni, aspettative, speranza, e, soprattutto, per ambientarsi e avviarsi alla vita universitaria caratterizzata dal prossimo contatto con la comunità accademica di UniMol.