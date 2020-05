21 Rom positivi su 28 tamponi. Possibili nuovi casi

Boom di contagi in Molise, nella sola giornata di oggi, venerdì 8 maggio. 21 persone della comunità Rom di Campobasso sono risultate positive al test sul Coronavirus. Una impennata preoccupante che mai era stata registrata in Molise. Nella giornata di ieri è stato effettuato un tampone su una donna della comunità Rom risulta positiva. Immediatamente è partita l’indagine epidemiologica con altri tamponi effettuati. Oggi sono state riscontrate 21 positività sempre nella comunità Rom. Tutti fortunatamente paucisintomatici. Il tutto sarebbe partito dopo alcuni saluti scambiati ad un funerale all’esterno del cimitero di Campobasso che si sarebbe tenuto il 30 aprile scorso. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate sembrerebbe che i 21 positivi potrebbero essere trasferiti in una apposita struttura alberghiera. In queste ore si stanno effettuando tutte le valutazioni del caso per decidere. Intanto emergono nuovi particolari. La prima donna Rom risultata positiva al Covid-19 e che è attualmente ricoverata presso il Cardarelli di Campobasso è una ragazza di circa 25 anni. I 21 positivi fanno parte di 4 nuclei familiari residenti tra Sant’Antonio Abate e quartiere Cep. Al momento sulla comunità Rom sono stati svolti 28 tamponi. Ne verranno effettuati degli ulteriori e non si esclude la possibilità di altri nuovi casi.