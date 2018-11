«”2018, sbarco sulla Luna”, ecco i nostri crateri»

REDAZIONE

TERMOLI

La foto su Facebook è diventata virale tanto quanto l’hashtag utilizzato per descrivere il “paesaggio” che si trovano di fronte gli automobilisti che tutti i giorni percorrono la provinciale tra Bonefro e Casacalenda. “Crateri lunari”.

Sì perché vista di sera, illuminata solo con la luce dei fari delle vetture, quella strada assomiglia davvero più ai crateri lunari che a una delle più importanti arterie di comunicazione dell’area del Cratere del 2002, quella che utilizzano tutti i giorni i residenti di paesi come Bonefro, Casacalenda, Colletorto e tutti quelli della zona. Una situazione denunciata più e più volte, con altrettante richieste di intervento urgente alle istituzioni preposte. Ma si sa il Molise è una regione “anestetizzata”, dove per intervenire ci vogliono anni, o si interviene solo quando la situazione è arrivata davvero al collasso. Malgrado le proteste e le denunce, le comunicazioni inviate da parte dei Comuni in Prefettura nulla cambia per i residenti di quella zona che si appresteranno a trascorrere il prossimo inverno in condizioni pietose.

«E’ impossibile attraversare quella strada – si lamentano gli automobilisti costretti a uno slalom tra una buca e l’altra – immaginate cosa può succedere quando piove, nevica o fa brutto tempo. Qui diventa il delirio». Un delirio sul quale, però, nessuno ha ancora preventivato di intervenire. Il problema si trascina da diversi anni e riguarda, come detto, il principale snodo di collegamento di quella zona, raccordo che porta alla Statale 87 per il capoluogo di Regione che è ancora in alto mare. Nel frattempo la strada che viene utilizzata tutti i giorni è diventata un cratere lunare, pieno di buche e fossi, «dove ci rimettiamo le sospensioni delle macchine e anche qualche ammaccatura», commentano ancora gli automobilisti. La presenza di avvallamenti e fossi è talmente grande che spesso si creano anche degli ingorghi tra le vetture che devono fare lo “slalom” tra le buche e darsi la precedenza con una percorrenza che non può andare più che a 30 chilometri orari. Disagi che, però, non smuovono le coscienze per una zona del Molise che sembra abbandonata a se stessa. Problemi a cui si aggiunge anche la mancanza di segnaletica in diversi punti tra Santa Croce di Magliano, San Giuliano di Puglia, Bonefro e Colletorto, paesi già martoriati dal terremoto di 16 anni fa e spopolati. E con i cittadini che vivono in quella zona costretti ad affrontare le grandi difficoltà quotidiane, come quella di uno spostamento in auto che diventa un viaggio verso l’inferno.