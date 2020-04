2000 connessioni gratuite per chi ne ha bisogno: il progetto #restaconnesso di Dimensione per l’emergenza Covid-19

Si chiama #RestaConnesso, è forse tra i progetti di Solidarietà Digitale più importanti messi a disposizione per l’emergenza Covid 19 e parte dall’azienda molisana Dimensione, la prima internet company del Molise.

L’azienda, grazie alla collaborazione che ha voluto stringere con le amministrazioni comunali in Molise, Campania, Abruzzo e Puglia ha infatti messo a disposizione delle famiglie con difficoltà economiche 2000 connessioni gratuite per far fronte alle nuove esigenze che si stanno creando quali smart working e studio a distanza.

In una nota della loro pagina Facebook (Dimensione Srl) leggiamo:

“In questo periodo storico così importante stiamo dando il massimo per garantire a tutti Voi la qualità che ha sempre contraddistinto il nostro servizio di connettività Internet.

Ascoltiamo le esigenze di tutti, troviamo soluzioni, continuiamo a lavorare consapevoli del fatto che un nostro grande sforzo può portare anche ad un leggero benessere aggiuntivo nelle case di ognuno di Voi.

In questo periodo storico consolidiamo l’idea di aver creato un rapporto speciale con tutti. Un rapporto di fiducia e di trasparenza, di relazione e condivisione.

Siamo fieri della nostra grande famiglia e ora più che mai stiamo dando prova che uniti possiamo essere più forti, uniti abbiamo il potere di non lasciare nessuno indietro.

È grazie a Voi che nasce il progetto #Restaconnesso!

Accogliamo con onore le Vostre richieste di aiutare chi in questo momento ha bisogno di una connessione per continuare a lavorare in #smartworking o a studiare da remoto mettendo a disposizione #2000connessioni per chi vive un momento di difficoltà economica.

Vogliamo ringraziare a nome di tutti le #amministrazionicomunali e gli enti che continuano a lavorare senza sosta per il nostro benessere, accettando di aiutarci in questo bellissimo progetto.”

L’azienda ha voluto ribadire che senza il supporto degli Enti questa campagna difficilmente si sarebbe potuta realizzare. Infatti, grazie alla collaborazione chiusa, l’amministrazione avrà l’opportunità di offrire alle famiglie che reputa meritevoli una connessione internet per quattro mesi con un contributo forfettario una tantum a carico dell’Ente e gratuito per la famiglia.

Ad oggi già molte amministrazioni comunali e scolastiche hanno aderito al progetto.

Come partecipare

Per richiedere la partecipazione devi:

Contattare il tuo comune per richiedere se ha aderito alla campagna #RESTACONNESSO proposta da Dimensione;

Contattare l’azienda telefonicamente o tramite i suoi canali social (sarà l’azienda ad inviare la richiesta all’amministrazione comunale di riferimento).

La campagna è valida fino al 03/05/2020.

In questo momento di difficoltà che coinvolge tutti, dal punto di vista sanitario ed economico, siamo fieri di queste realtà che hanno pensato a Voi e a chi ha più bisogno.

Come dice Dimensione: “Uniti si vince!”