20 anni dalla tragedia che sconvolse il Molise 

Alle 11.32 di 20 anni fa la scossa che devastò, non solo la terra, ma anche i cuori di tutti i molisani. L’Italia intera si strinse intorno alla piccola regione, per molti ancora sconosciuta. Perché quella tragedia fu diversa. Colpì nell’intimo, nelle fragilità e nelle sensibilità di ogni persona. Il fatto che a perdere la vita, in una scuola, furono dei bambini, sconvolse gli animi di ognuno. Tante cose sono cambiate da allora, non tutto è stato fatto per fare in modo, come si è detto e come sempre si dice in occasioni simili, che tragedie simili non accadano mai più. Le faraoniche opere costruite poi, sono quasi tutte inutilizzate, mentre il Villaggio di San Giuliano è il segno evidente della sconfitta.

Il crollo di quella scuola forse poteva essere evitato, la giustizia ha fatto il corso, non sappiamo se la verità sia venuta a galla.

Certo è che la morte di bambini in una scuola, il luogo della crescita, del divertimento, dell’istruzione, ha stravolto le vite di un intero Paese. Ma in Italia, si sa, non sempre dalle tragedie si impara. E così, a distanza di 20 anni, crollano università, anche senza terremoto.

Oggi la commemorazione di quei 27 Angeli e della loro maestra. Il ricordo non scema e la ferita per i molisani resterà per sempre aperta.