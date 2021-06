2 giugno, Tartaglione (Fi): “Fare di più per chi rappresenta futuro”

“Il 2 giugno, quest’anno, coincide con ulteriori, importanti passi in avanti per il ritorno alla normalità. L’Italia che si lascia le spalle il Covid è un Paese afflitto dalla crisi economica, dalle disuguaglianze, anche e soprattutto generazionali”. Lo dichiara il vice presidente di Forza Italia alla Camera Annaelsa Tartaglione. “La ripartenza – aggiunge – deve necessariamente contemplare la possibilità per i più giovani di trovare opportunità di lavoro in Patria, e non essere più costretti ad andare all’Estero. I percorsi educativi e formazione devono tornare ad essere veicolo efficace di inclusione sociale. Che la Festa della Repubblica, quindi, sia da spinta a fare ancora di più per chi ne rappresenta il futuro”.