2° Congresso nazionale FNOPI, premiate le buone pratiche infermieristiche molisane

“Infermieristica di prossimità per un sistema salute più giusto ed efficace”: è il titolo del Tavolo di lavoro organizzato dalla Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche nell’ambito del 2° Congresso nazionale, che sta avendo luogo sul territorio in modalità itinerante per via dell’emergenza pandemica. Questo pomeriggio, presso l’Aula Magna del Convitto nazionale Mario Pagano di Campobasso, la tappa molisana che ha previsto un dibattito sul tema e, a margine, la presentazione e la premiazione delle buone pratiche infermieristiche molisane.

Negli ultimi decenni, soprattutto grazie alla forte sollecitazione propositiva dell’Ordine e dei professionisti, l’infermiere ha assunto un ruolo centrale nelle dinamiche del Servizio sanitario. Maggiori responsabilità e autonomia, abbinate a maggiori competenze, hanno integrato formalmente i meccanismi operativi delle Aziende sanitarie e degli Enti di programmazione regionali e nazionali. Manager dell’assistenza con un punto di vista fondamentale che, insieme a quello degli altri professionisti della salute, non può non essere considerato per disegnare le traiettorie del nuovo e moderno Sistema sanitario.

Nel suo intervento, il presidente Toma ha ricordato come, nonostante le tante stabilizzazioni fatte negli ultimi anni, l’approvazione di una dotazione organica rinnovata e l’autorizzazione all’espletamento dei concorsi, il numero dei professionisti in Molise sia ancora insufficiente. A tal riguardo, il governatore ha assicurato la massima vigilanza affinché si proceda celermente, in modo che le vincitrici e i vincitori possano da subito prendere servizio. Si punta, in altre parole, a invertire la tendenza, anche per quanto riguarda le professioni infermieristiche. Riguardo alla sfida posta in essere dal Pnrr, Toma ha evidenziato come sia determinante l’apporto delle professioni per l’assistenza nella gestione delle Strutture intermedie, Ospedali di Comunità, Case della Salute, Centrali Operative, per quella domiciliare e nei Reparti ospedalieri. Ha concluso esprimendo apprezzamento nei confronti delle best practice infermieristiche molisane premiate nel corso dell’evento.